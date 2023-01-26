ЕАБР инвестирует в экономику Казахстана свыше 1 млрд долларов

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в этом году инвестировать в экономику Казахстана свыше 1 млрд долларов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в этом году инвестировать в экономику Казахстана свыше 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 млрд долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты", - сказал он.

Приоритетными для инвестиций в ЕАБР считают транспортную инфраструктуру и логистику, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленую энергетику и водные ресурсы.

По словам Подгузова, в прошлом году объем инвестиций ЕАБР в страну составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Он также представил президенту Казахстана информацию о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. Речь идет о проектах строительства железнодорожной линии Аягоз-Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также о модернизации водовода Астрахань-Мангышлак.