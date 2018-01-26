Джордж Сорос: Нельзя платить зарплату валютой, курс которой меняется на 25% в день

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно, и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский миллиардер Джордж Сорос заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Биткоин - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - пояснил миллиардер. "Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос.

Предприниматель также констатировал, что лежащая в основе ряда криптовалют технология блокчейн "может быть использована в положительных целях". Однако, по его словам, "в настоящее время ее применяют для уклонения от выплаты налогов".