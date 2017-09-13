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    Джихад Азур: Экономический рост должны ощущать все слои населения

    IMF: Цены на нефть в предстоящие два года сохранятся в коридоре 50-55 долларов/баррель© Report/ Elşən Baba

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан может развивать различные отрасли благодаря своему географическому положению.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Департамента Среднего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (IMF) Джихад Азур: "Происходящие в 2014-2015 году глобальные экономические потрясения повлияли на многие страны".

    Азур считает, что для выхода из создавшейся ситуации нельзя допускать дополнительные расходы, надо стараться избегать дефицита платежного баланса: "До сих пор предприняты очень хорошие шаги, необходимо продолжать их и впредь".

    В то же время представитель IMF считает важным ускорить процесс вхождения Азербайджана во Всемирную торговую организацию.

    По его мнению, экономический рост в стране должны ощущать все слои населения: "Потому что низшие слои негативно влияют на рост экономики".

    Наряду с этим Азур сообщил, что в настоящее время цены на нефть на мировом рынке меняются в коридоре 50-55 долларов/баррель: "Мы думаем, что в предстоящие два года цены останутся в этих пределах".

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