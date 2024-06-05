Байрамов: Венгерская компания будет участвовать в разработке месторождения Шахдениз

Существует потенциал для дальнейшего увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией.

Существует потенциал для дальнейшего увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"В прошлом году наблюдался значительный рост торгового оборота между двумя странами, и есть потенциал для его дальнейшего увеличения. В ходе переговоров мы обсудили, в каком направлении может быть расширено это сотрудничество", - сказал министр.

Говоря о долгосрочном сотрудничестве, глава МИД напомнил, что крупнейшая энергетическая компания Венгрии MOL имеет долю в проекте Азери-Чираг-Гюнешли 9,57%, в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан - 8,9%.

Министр напомнил, что с реализацией проекта Южного газового коридора начались переговоры с Венгрией о выходе азербайджанского газа на европейский рынок. Он отметил, что физически азербайджанский газ уже достигает Венгрии:

"Мы вместе с Венгрией участвуем в так называемом Кольце солидарности - проекте, который охватывает многие страны Европы, создавая единую систему внутренних трубопроводов. Мы считаем, что реализация этого проекта создаст условия для более комфортного доступа азербайджанского газа в ряд европейских стран", - сказал Дж.Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что последняя новость заключается в том, что венгерская компания также будет участвовать в крупнейшем газовом проекте Азербайджана - разработке месторождения "Шахдениз".