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    Джавид Гурбанов: Необходимо расширять налоговую базу

    Депутат: Не стоит бояться девальвации

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Существует необходимость расширения налоговой базы. Каждый должен платить налоги в соответствии со своими доходами".

    Как передает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", депутат Джавид Гурбанов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Он также подчеркнул значение деятельности, направленной на снижение зависимости людей от банков.

    "Не стоит бояться девальвации. Заработная плата, материальное благосостояние населения должны расти. Политика сокращения зависимости от импорта и роста экспорта направлена именно на это", – отметил Дж.Гурбанов.

    Депутат Вахид Ахмедов в своем выступлении привлек внимание к все еще не завершенному процессу оздоровления банковской системы. Он подчеркнул, что является сторонником не закрытия, а консолидации банков.

    Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы, в свою очередь, отметил, что эта практика не имеет успеха. 

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