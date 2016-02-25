​Джаваншир Абдуллаев: Если банковскому сектору не окажут помощь, девальвация неизбежна

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Доля ресурсов Центробанка Азербайджана (ЦБА) в общем объеме резервов коммерческих банков страны не превышает 10%. В Европе этот показатель равен 30-50%. Как передает Report, об этом сообщил директор Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ) Джаваншир Абдуллаев: "Поэтому изменение учетной ставки в Азербайджане не влияет на рынок".

"Основной целью повышения учетной ставки является сокращение разницы между ставкой рефинансирования Центробанка и доходностью манатных облигаций. Так как доходность по манатным облигациям равна 8%, учетная ставка поднялась с 3% до 5%. В то же время повышение учетной ставки - шаг в направлении роста процентных ставок по манатным вкладам. Так, если ЦБА будет выделять банкам дешевые кредиты, банки начнут привлекать у ЦБА средства. Однако повышение учетной ставки служит привлечению банками манатных вкладов. Этого можно достичь только за счет повышения процентных ставок по вкладам. Люди смогут пойти на риск только при условии высокой доходности", - отметил Дж.Абдуллаев.

По мнению главы АБУЦ, несмотря на неопределенность в вопросе утверждения законопроекта о полном страховании вкладов и увеличении суммы компенсации, уже отмечается некоторый рост интереса к манатным вкладам. Согласно отчету ЦБА, только за январь размещены вклады в объеме 50 млн. манатов. Наряду с этим, Ассоциация банков Азербайджана представила Фонду страхования вкладов предложения по повышению процентных ставок по застрахованным манатным вкладам.

Дж.Абдуллаев считает, что в случае заполнения госбюджета и отсутствия проблем с налоговыми поступлениями новой девальвации не ожидается: "Если банковскому сектору не окажут помощь, девальвация неизбежна. Потому что банки перестанут выделять кредиты предпринимателям, что приведет к сокращению налоговых сборов".