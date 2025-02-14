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Джалал Алиев: «В Азербайджане появятся новые кредитные продукты благодаря изменениям в регулировании НКО»

Джалал Алиев: «В Азербайджане появятся новые кредитные продукты благодаря изменениям в регулировании НКО» Внесенные изменения в правила регулирования небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане создадут условия для разработки новых финансовых продуктов в Азербайджане.
Финансы
14 февраля 2025 г. 10:37
Джалал Алиев: «В Азербайджане появятся новые кредитные продукты благодаря изменениям в регулировании НКО»

Внесенные изменения в правила регулирования небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане создадут условия для разработки новых финансовых продуктов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев на Азербайджанском финансовом форуме.

По его словам, активы НКО к концу 2024 года достигли 1 млрд манатов, что более чем втрое превышает показатель 2020 года и на 24% больше, чем в прошлом году. Он отметил, что дальнейший рост ожидается в 2025 году благодаря новым правилам Центрального банка, направленным на поддержку развития кредитных организаций.

Кроме того, уставный капитал НКО увеличился с 141,4 млн манатов в 2020 году до 456,4 млн манатов к концу 2024 года. Чистая прибыль сектора составила 231 млн манатов, а общий объем выданных кредитов превысил 800 млн манатов.

«Изменения в регулировании НКО сыграют важную роль в расширении доступности финансовых услуг, открывая новые возможности для предоставления дополнительных сервисов и разработки инновационных кредитных продуктов», — подчеркнул Дж.Алиев.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 года Центральный банк утвердил правила пруденциального регулирования и управления кредитными рисками для НКО.

«Эти меры направлены на повышение устойчивости организаций, совершенствование корпоративного управления и улучшение качества кредитования», - сказал Дж.Алиев.

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