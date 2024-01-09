Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое

Активы небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане за минувшие пять лет увеличились вдвое и к концу третьего квартала 2023 года достигли 682 млн манатов.

Активы небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане за минувшие пять лет увеличились вдвое и к концу третьего квартала 2023 года достигли 682 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" Джалал Алиев заявил на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, 80% активов НКО приходится на кредиты, выданные клиентам: "К концу сентября 2023 года объем выданных клиентам кредитов превысил полмиллиарда манатов, что в два раза больше показателя на сентябрь 2019 года".

Дж.Алиев отметил также об увеличении налоговых выплат НКО, объем которых за 9 месяцев 2023 года составил 10,7 млн манатов.