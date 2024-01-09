О нас

Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое

Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое Активы небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане за минувшие пять лет увеличились вдвое и к концу третьего квартала 2023 года достигли 682 млн манатов.
Финансы
9 января 2024 г. 11:07
Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое

Активы небанковских кредитных организаций (НКО) в Азербайджане за минувшие пять лет увеличились вдвое и к концу третьего квартала 2023 года достигли 682 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская микрофинансовая ассоциация" Джалал Алиев заявил на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, 80% активов НКО приходится на кредиты, выданные клиентам: "К концу сентября 2023 года объем выданных клиентам кредитов превысил полмиллиарда манатов, что в два раза больше показателя на сентябрь 2019 года".

Дж.Алиев отметил также об увеличении налоговых выплат НКО, объем которых за 9 месяцев 2023 года составил 10,7 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cəlal Əliyev: "Son 5 ildə BOKT-ların aktivləri 2 dəfə artıb"

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi