Джаббаров: Национальный доход на душу населения в следующем году превысит $7 тыс.

Национальный доход на душу населения в Азербайджане в следующем году превысит 7 тысяч долларов США.

Национальный доход на душу населения в Азербайджане в следующем году превысит 7 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, ожидается, что в 2023 году стоимость производства ВВП Азербайджана превысит 160 млрд манатов, в том числе стоимость ненефтяного ВВП превысит 73,3 млрд манатов.

"Ожидается, что в следующем году годовая инфляция составит 6,9%, а в 2024-2026 годах он вернется к целевому диапазону (4+/-2%)",-отметил М.Джаббаров.