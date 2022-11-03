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Джаббаров: Национальный доход на душу населения в следующем году превысит $7 тыс.

Джаббаров: Национальный доход на душу населения в следующем году превысит $7 тыс. Национальный доход на душу населения в Азербайджане в следующем году превысит 7 тысяч долларов США.
Финансы
3 ноября 2022 г. 12:41
Джаббаров: Национальный доход на душу населения в следующем году превысит $7 тыс.
Микаил Джаббаров

Национальный доход на душу населения в Азербайджане в следующем году превысит 7 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, ожидается, что в 2023 году стоимость производства ВВП Азербайджана превысит 160 млрд манатов, в том числе стоимость ненефтяного ВВП превысит 73,3 млрд манатов.

"Ожидается, что в следующем году годовая инфляция составит 6,9%, а в 2024-2026 годах он вернется к целевому диапазону (4+/-2%)",-отметил М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Per capita national income will exceed $7,000 next year
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Gələn il adambaşına düşən milli gəlir 7 min dolları keçəcək"

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