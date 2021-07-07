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Джаббаров: На бизнес-кредиты выданы госгарантии в размере 129,7 млн манатов

Джаббаров: На бизнес-кредиты выданы госгарантии в размере 129,7 млн манатов В рамках механизма гарантийного субсидирования Фондом развития предпринимательства в течение 5 месяцев 2021 года через электронную кредитную платформу по 847 заявкам на общую сумму 224,1 млн манатов были выданы новые бизнес-кредиты в размере 129,7 млн ман
Финансы
7 июля 2021 г. 17:25
Джаббаров: На бизнес-кредиты выданы госгарантии в размере 129,7 млн манатов

В рамках механизма гарантийного субсидирования Фондом развития предпринимательства в течение 5 месяцев 2021 года через электронную кредитную платформу по 847 заявкам на общую сумму 224,1 млн манатов были выданы новые бизнес-кредиты в размере 129,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Напомним, что 30 июня прошлого года Минэкономики запустило электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az).

К платформе подключились 15 банков, в будущем к ней присоединятся и другие банки. Платформа предлагает гарантированные государством льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19). Льготный период составляет 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Biznes kreditlərinə 129,7 mln manatlıq dövlət zəmanəti verilib"

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