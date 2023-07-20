О нас

Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение"

Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение" Сотрудники Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде и Илаха Бахышова-Таирли стали победителями III конкурса “Восхождение".
Финансы
20 июля 2023 г. 12:26
Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение

Сотрудники Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде и Илаха Бахышова-Таирли стали победителями III конкурса “Восхождение".

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов на своем аккаунте в Twitter.

"В нашей стране завершился очередной конкурс “Восхождение” по отбору и развитию талантливых кадров с высоким интеллектом и глубокой социальной ответственностью, умением принимать правильные решения. Мы поздравляем всех победителей конкурса, в том числе наших сотрудников, и желаем им дальнейших успехов", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2 əməkdaşı “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi olub

Другие новости из категории

ЗАО Baku Steel Company обнародовало свои показатели за 2022 год
ЗАО "Baku Steel Company" обнародовало свои показатели за 2022 год
20 июля 2023 г. 12:55
Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара
Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара
20 июля 2023 г. 10:35
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.07.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.07.2023)
20 июля 2023 г. 09:11
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США
20 июля 2023 г. 09:10
Azer-Türk Bank завершил полугодие с прибылью
Azer-Türk Bank завершил полугодие с прибылью
19 июля 2023 г. 18:09
Газпромбанк: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания стабильного обменного курса
Газпромбанк: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания стабильного обменного курса
19 июля 2023 г. 16:59
Вусал Гасымлы: Правительство Азербайджана снизит инфляцию до оптимального уровня
Вусал Гасымлы: Правительство Азербайджана снизит инфляцию до оптимального уровня
19 июля 2023 г. 14:50
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%
19 июля 2023 г. 14:38
АБР пересмотрел прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии
АБР пересмотрел прогноз инфляции для региона Кавказа и Центральной Азии
19 июля 2023 г. 12:43
АБР снизил прогноз роста экономики Кавказа и Центральной Азии
АБР снизил прогноз роста экономики Кавказа и Центральной Азии
19 июля 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi