Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение"

Сотрудники Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде и Илаха Бахышова-Таирли стали победителями III конкурса “Восхождение".

Сотрудники Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде и Илаха Бахышова-Таирли стали победителями III конкурса “Восхождение".

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов на своем аккаунте в Twitter.

"В нашей стране завершился очередной конкурс “Восхождение” по отбору и развитию талантливых кадров с высоким интеллектом и глубокой социальной ответственностью, умением принимать правильные решения. Мы поздравляем всех победителей конкурса, в том числе наших сотрудников, и желаем им дальнейших успехов", - отметил он.