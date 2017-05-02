Двое акционеров AGBank продали свои доли

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Двое из 85 акционеров ОАО AGBank продали свои доли.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, их доли приобрел основной акционер AGBank, председатель Наблюдательного совета Чингиз Асадуллаев. В конечном итоге его доля в банке увеличилась с 31,68% до 33,57%.

Напомним, что AGBank начал деятельность в 1992 году под названием Azeriqazbank, в 2012 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 102,2 млн манатов. Акционерами банка также являются Международная финансовая корпорация (4,28%), компания Kazimir Partners (2,45%), Ферзулла Юсифов (5,79%), Григорий Марченко (8,3%, бывший председатель Центробанка Казахстана), остальные 45,61% принадлежат 78 миноритарным акционерам.