Две строительные компании Азербайджана объединились

Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Жилищно-строительный кооператив Stil Tikinti объявил о своей ликвидации и слиянии с жилищно-строительным кооперативом Şərur.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр".

Законным представителем созданного в 2001 году ЖСК Şərur является Исфандияр Мухаммед оглу Ахундов, а действующего с 2004 года Stil Tikinti - Мехти Исфандияр оглу Ахундов.