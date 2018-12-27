Две строительные компании Азербайджана объединились

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Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Жилищно-строительный кооператив Stil Tikinti объявил о своей ликвидации и слиянии с жилищно-строительным кооперативом Şərur.
Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр".
Законным представителем созданного в 2001 году ЖСК Şərur является Исфандияр Мухаммед оглу Ахундов, а действующего с 2004 года Stil Tikinti - Мехти Исфандияр оглу Ахундов.
Musa ƏhmədovАвтор новости