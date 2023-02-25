Две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России

Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции.

Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

В материале говорится, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи Huobi и KuCoin позволяют трейдерам делать операции с дебетовыми картами, выпущенными подпавшими под санкции банками из РФ.

"Ни одна из этих криптобирж не принимает средства от банков, включенных в черный список, но некоторые разрешают пользователям использовать счета в находящихся под санкциями учреждениях", - указывается в статье.

В свою очередь сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям площадки конвертировать российские рубли в криптовалюту. Таким образом, россияне могут покупать криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или банковскую карту, в том числе любую карту, выпущенную в РФ.