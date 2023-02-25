О нас

Две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России

Две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции.
Финансы
25 февраля 2023 г. 07:09
Две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России

Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital.

В материале говорится, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи Huobi и KuCoin позволяют трейдерам делать операции с дебетовыми картами, выпущенными подпавшими под санкции банками из РФ.

"Ни одна из этих криптобирж не принимает средства от банков, включенных в черный список, но некоторые разрешают пользователям использовать счета в находящихся под санкциями учреждениях", - указывается в статье.

В свою очередь сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям площадки конвертировать российские рубли в криптовалюту. Таким образом, россияне могут покупать криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или банковскую карту, в том числе любую карту, выпущенную в РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi