Две крупнейшие криптобиржи не заблокировали подпавшие под санкции банки России

Две крупнейшие в мире криптовалютные биржи Huobi и KuCoin не стали блокировать свои платформы для использования российскими банками, подпавшими под западные санкции.
Как передает Report, об этом сообщает американская газета
В материале говорится, что базирующиеся на Сейшельских островах криптобиржи Huobi и KuCoin позволяют трейдерам делать операции с дебетовыми картами, выпущенными подпавшими под санкции банками из РФ.
"Ни одна из этих криптобирж не принимает средства от банков, включенных в черный список, но некоторые разрешают пользователям использовать счета в находящихся под санкциями учреждениях", - указывается в статье.
В свою очередь сингапурская биржа ByBit позволяет пользователям площадки конвертировать российские рубли в криптовалюту. Таким образом, россияне могут покупать криптовалюту на бирже после внесения фиатной валюты через онлайн-кошелек или банковскую карту, в том числе любую карту, выпущенную в РФ.