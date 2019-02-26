Две компании Synergy Group ликвидируются

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Две входящие в Synergy Group компании ликвидируются.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр", это Synergy Hospitality и Synergy Trading.

Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, улица Зарифы Алиевой, 55.

Отметим, что Synergy Hospitality зарегистрирован 25 мая 2015 года, а Synergy Trading – 18 июня 2015 года (законный представитель – Джамиль Рзаев). Уставный капитал каждой из компаний равен 500 манатам.