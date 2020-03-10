​Два крупнейших страховых гиганта Великобритании объявили о слиянии

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Вторая и третья по величине страховые компании в мире - Aon и Willis Towers Watson (WTW) - объявили о слиянии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после завершения сделки объединенная компания станет мировым лидером в своей отрасли по объему выручки.

Сделка будет оформлена путем обмена акциями. Акционеры WTW получат по 1,08 акции Aon за каждую свою нынешнюю. Таким образом, WTW была оценена в 30 млрд долларов США, а премия для ее акций составит 16,2% по сравнению с уровнем закрытия торгов 6 марта.

Aon хотела приобрести Willis Towers Watson еще в начале 2019 года, однако из-за сообщений СМИ о начавшихся переговорах акции Aon начали падать, а ее конкурента - наоборот, расти. В результате уже на следующий день после подтверждения факта переговоров британская страховая компания отказалась от этой идеи.

Акционеры Aon Plc получат 63%, а Willis Towers Watson – 37% в новой компании.