 Наверх

Два крупнейших страховых гиганта Великобритании объявили о слиянии

​Два крупнейших страховых гиганта Великобритании объявили о слиянии

© cnbc

Вторая и третья по величине страховые компании в мире - Aon и Willis Towers Watson (WTW) - объявили о слиянии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, после завершения сделки объединенная компания станет мировым лидером в своей отрасли по объему выручки.

Сделка будет оформлена путем обмена акциями. Акционеры WTW получат по 1,08 акции Aon за каждую свою нынешнюю. Таким образом, WTW была оценена в 30 млрд долларов США, а премия для ее акций составит 16,2% по сравнению с уровнем закрытия торгов 6 марта.

Aon хотела приобрести Willis Towers Watson еще в начале 2019 года, однако из-за сообщений СМИ о начавшихся переговорах акции Aon начали падать, а ее конкурента - наоборот, расти. В результате уже на следующий день после подтверждения факта переговоров британская страховая компания отказалась от этой идеи.

Акционеры Aon Plc получат 63%, а Willis Towers Watson – 37% в новой компании. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!