Два клиента Accessbank заработали iPhoneX

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны имена победителей кампании "Выгодно, как ни крути!", проводимой Accessbank с 27 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, церемония вручения призов состоялась сегодня в головном офисе банка.

Победителями кампании стали два владельца платежных карт Accessbank, которые осуществили наибольшее количество и наибольшую сумму безналичных транзакций в период действия кампании. Каждый из них получил в качестве подарка iPhoneX.

Комментируя итоги, директор департамента маркетинга/корпоративного банкинга Гюнай Джалилова отметила успех кампании "Выгодно, как ни крути!": "Как вы знаете, в рамках кампании карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold предоставлялись клиентам с 50%-ой скидкой. Наряду с тем, что клиенты могли приобрести пластиковые карты за полцены, они получили шанс выиграть iPhoneX. В результате, в течение этого периода число выпущенных платежных карт значительно возросло. Очень радует, что представленные банком условия вызвали большой интерес со стороны клиентов. Главной целью проведения данной кампании является стимулирование безналичных расчетов в стране, и мы продолжим мероприятия в данном направлении".

Напомним, что Accessbank начал деятельность в 2002 году под названием Азербайджанский банк микрофинансирования, в 2008 году осуществлен ребрендинг банка. Уставный капитал Accessbank составляет 140,25 млн манатов. Банк имеет 100% иностранный капитал, который принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и LFS Financial Systems GmbH (3,47%).