Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт "Мир"

Банк Таджикистана, Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с платежной системой "Мир".

Банк Таджикистана, Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с платежной системой "Мир".

Как передает Report, по заявлениям компании, сбои идут с 24 сентября. В связи с этим банк приостановил обслуживание карт. О сроках возобновления работы не сообщается.

"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити",— заявили в пресс-службе банка.

На фоне возможных санкций со стороны США на платежную систему "Мир" банки некоторых стран приостановили работу с российскими картами. Среди этих организаций — узбекский единый банковский процессинговый центр UzCard, турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

Ранее банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир".