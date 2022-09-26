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Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт "Мир"

Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт "Мир" Банк Таджикистана, Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с платежной системой "Мир".
Финансы
26 сентября 2022 г. 14:42
Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт Мир

Банк Таджикистана, Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с платежной системой "Мир".

Как передает Report, по заявлениям компании, сбои идут с 24 сентября. В связи с этим банк приостановил обслуживание карт. О сроках возобновления работы не сообщается.

"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити",— заявили в пресс-службе банка.

На фоне возможных санкций со стороны США на платежную систему "Мир" банки некоторых стран приостановили работу с российскими картами. Среди этих организаций — узбекский единый банковский процессинговый центр UzCard, турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

Ранее банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир".

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Версия на английском языке Dushanbe City Bank suspends work of Mir cards due to technical failures

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