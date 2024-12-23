Дуров: Telegram вышел на прибыль впервые за три года

Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила $1 млрд.

Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила $1 млрд.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3-летнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным", - написал он.

По его словам, в этом году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив $12 млн, доходы от рекламы выросли в несколько раз, в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на $500 млн, а общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд.