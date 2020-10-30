"ДРАМАТИЧНАЯ" ВАЛЮТА "МНОГОСТРАДАЛЬЦЕВ" - "головокружительное" падение продолжится

Даже представители среднего бизнеса армянского происхождения за рубежом не имеют возможности заработать "лишние деньги" для тех же бедных родственников из Еревана

Непосильная для Армении война в Карабахе окончательно угробила экономику этой страны. Уже и сами армяне, как правило, привирающие любые очевидные факты, вынуждены признать плачевное состояние, в которое ввело руководство этой страны своих граждан. В стране на фоне практически полного отсутствия каких-либо инструментов для самообеспечения как продовольственными, так и промышленными товарами, неуклонно растут цены на них.

При этом, госбюджет полностью истощен военными расходами, весьма сомнительно, что правительство будет способно в ближайшее время полностью выполнять социальные программы, элементарно выплачивать пенсии и заработную плату. "За 1 месяц ведения войны экономике Армении нанесен урон как минимум в 3,5 млрд долларов США. Вдобавок, если учесть альтернативные расходы и потерянные возможности, то этот урон увеличивается в несколько раз. Эти цифры являются достаточно высокими показателями для страны с внутренним валовым продуктом (ВВП) в 13,7 млрд долларов США", - считает глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Аяз Мусейибов.

Заметно «просела» и национальная валюта Армении – драм. Сначала пандемия COVID-19, а затем и спровоцированные Арменией боевые действия в Карабахе армянской валюте шансов на спокойствие не оставили. Согласно отчету Национального статистического комитета Армении, армянский драм ослабил свои позиции по отношению к доллару США за 5 месяцев 2020 года в среднем на 4,91 драма. Если в январе 2020 года в среднем за месяц за 1 доллар США в Армении давали 479,21 драма, то в мае данный показатель достиг 484,12 драмов.

При этом в среднем за январь-май данный показатель составил 483,95 драма за 1 доллар США. На сегодня официальный курс составляет 493,15 драм/1 доллар, всего за последнюю неделю удешевление на 0,34%. Дальнейшая судьба армянской валюты до конца этого года также видится весьма "драматичной". "Мы говорили о том, что девальвация драма в Армении неизбежна, с учетом хронического дефицита в платежном балансе и госбюджете этой страны. На сегодня прогнозы не изменились. Единственное, что держит драм от полного провала – так это резкое снижение покупательной способности в этой стране", - отметил на днях исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Дело в том, что Армения – страна с практически полностью потребительской экономикой, как уже было отмечено выше. Главный доход населения этой страны – денежные переводы, гранты, гуманитарная помощь из-за рубежа. Короче, подачки и подаяния со стороны более "богатых" родственников, хорошо устроившихся в других странах. Однако, сегодня, как известно, вся диаспора сплотила свои ресурсы для того, чтобы хоть что-то противопоставить победоносному наступлению Азербайджана в Карабахе. Закупается и переправляется контрабандными путями в зону боевых действий дорогостоящее оружие, выплачиваются огромные суммы наемникам, финансируется широкая несправедливая информационная пропаганда. Все эти "высшие цели" оставляют в тени ежедневные нужды "бедных" родственников непосредственно в самой Армении. Ну и фактор коронавируса – как известно, тяжелые времена переживают сегодня все страны, и правительства в данном случае направляет свои ресурсы на социальную поддержку, прежде всего, собственных граждан.

Соответственно, даже представители среднего бизнеса армянского происхождения за рубежом не имеют возможности заработать "лишние деньги" для тех же бедных родственников из Еревана. Например, по данным МВД РФ, в 2019 г. в России было поставлено на учет 303 тыс. граждан Армении. При этом число нелегально работающих в России армянских граждан в прошлом году сократилось на 106 тыс. "Часть этих мигрантов осталась в Армении, не сумев вернуться в Россию на заработки. Другая часть мигрантов, оставшихся в России, столкнется с проблемами трудоустройства, что отразится на их денежных переводах на родину. Оставшиеся же в самой Армении сезонные трудовые мигранты не смогут поддерживать уровень прежнего платежеспособного спроса, что ударит, в первую очередь, по отечественному производителю", - отмечал эксперт исследовательского института "Политэкономия" (Ереван) Бениамин Матевосян.

Словом, положение граждан Армении сейчас напоминает судьбу двух армянских стариков, покинутых своими детьми и всей деревней в освобожденном Гадруте… По официальным данным, еще до войны каждый из 4 граждан Армении жил за чертой бедности, а каждый 6-ой – сталкивался с проблемой нехватки средств на пропитание. Согласно данным Статистического комитета Армении, за период с января по июнь 2020 г. товарооборот в республике сократился на 11% в сравнении с аналогичными показателями 2019 г., и составил 1,518 трлн драмов (порядка 3 млрд долларов США.). Естественно, за прошедший месяц эти цифры могли только возрасти. Таким образом, и валюту, да и экономику Армении в целом в ближайшие месяцы ждет такое же полное фиаско, какую ее армия терпит в боях в Карабахе.

Эксперт Гулу Нуриев