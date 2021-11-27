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Dow Jones показал сильнейшее падение за год на фоне нового появления штамма

Dow Jones показал сильнейшее падение за год на фоне нового появления штамма Один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился в пятницу на 2,5% до уровня 34 899.34 на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса "омикрон".
Финансы
27 ноября 2021 г. 03:56
Dow Jones показал сильнейшее падение за год на фоне нового появления штамма

Один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился в пятницу на 2,5% до уровня 34 899.34 на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Это наиболее значительное в процентном отношении падение индекса за день торгов с октября 2020 года. Серьезно снизились также и другие основные американские индексы. S&P 500 упал на 2,3%, до 4 594,62 пункта, Nasdaq снизился на 2,2%, до 15 491,66 пункта.

Для всех трех индексов это наиболее значительное падение в "черную пятницу" за всю историю торгов - обычно этот день положительно сказывается на биржах из-за резкого скачка потребления.

Торги на Нью-Йоркской бирже в пятницу закончились в 14:00 (23:00, бакинское время) - на два часа раньше, чем обычно из-за того, что в США продолжаются выходные в честь Дня благодарения.

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