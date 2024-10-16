Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%

14:50

Дотации из госбюджета Азербайджана бюджету Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год прогнозируются на уровне 320,5 млн манатов или 0,8% бюджетных расходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, дотация Нахчывану составит 6,1% от общегосударственных расходов.

Минфин в среду сообщил, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Финансовое ведомство также опубликовало проект госбюджета на следующий год.

Доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.