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Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%  

Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%   14:50
Финансы
16 октября 2024 г. 15:05
Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%  

Дотации из госбюджета Азербайджана бюджету Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год прогнозируются на уровне 320,5 млн манатов или 0,8% бюджетных расходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, дотация Нахчывану составит 6,1% от общегосударственных расходов.

Минфин в среду сообщил, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Финансовое ведомство также опубликовало проект госбюджета на следующий год.

Доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvana dotasiya 5 %-ə yaxın azaldılır

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