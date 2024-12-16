Дотации Нахчывану сократятся почти на 35 млн манатов

Сумма дотаций, выделяемых Нахчыванской Автономной Республике из централизованных расходов государственного бюджета, сократится на 34,8 млн манатов.

Сумма дотаций, выделяемых Нахчыванской Автономной Республике из централизованных расходов государственного бюджета, сократится на 34,8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2025 год в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам министра, эти средства будут направлены на финансирование деятельности Государственного агентства водных ресурсов в НАР.

"Необходимость таких изменений возникла из-за передачи полномочий агентств энергетики и водных ресурсов Нахчывана в ведение ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана в соответствии с указом президента", - пояснил он.