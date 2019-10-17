Министр финансов: Дополнительные расходы бюджета будут направлены на капвложения

"Расходы сводного бюджета уже достигают 29,5 млрд. У нас образуется 1,3 млрд дополнительных расходов. Предусматривается, чтобы эти расходы были направлены в основном на государственные капиталовложения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на экономическом совещании при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Министр финансов С.Шарифов отметил, что в текущем году по инициативе и поручениям главы государства проведены социальные реформы, охватывающие многие сферы, и эти меры были профинансированы за счет государственного бюджета: "В результате в бюджете произошли определенные структурные изменения, и текущие расходы бюджета, то есть, социально ориентированные расходы увеличились на 3,7 млрд манатов, а инвестиционные расходы государственных капиталовложений уменьшились. Учитывая положительное влияние инвестиционных расходов на экономический рост валового внутреннего продукта, а также их значение в обеспечении экономической активности в стране, принимаются меры по доведению их до прежних уровней".

Министр финансов также подчеркнул, что в результате предпринятых мер образовались дополнительные средства в размере 1,3 млрд манатов, что означает рост на 7,7%.

Предложив ежегодно снижать расходы, финансируемые за счет доходов от нефти, Самир Шарифов подчеркнул, что финансирование госбюджета, растущего за счет дополнительных доходов и средств, не собранных в предыдущие годы, будет обеспечено.