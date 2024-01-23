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Должностное лицо инвестиционной компании в Азербайджане повторно оштрафовано

Должностное лицо инвестиционной компании в Азербайджане повторно оштрафовано Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".
Финансы
23 января 2024 г. 16:29
Должностное лицо инвестиционной компании в Азербайджане повторно оштрафовано

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На основании представления Центробанка Насиминский районный суд оштрафовал должностное лицо инвестиционной компании на 2 тыс. манатов по статье 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях в части нарушения законодательства о легализации имущества, полученного преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма.

Отмечается, что указанное должностное лицо "Инвестиционной компании PASHA Capital" и ранее был оштрафован.

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsi növbəti dəfə cərimələnib

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