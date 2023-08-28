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Должностное лицо инвестиционной компании Азербайджана оштрафовано

Должностное лицо инвестиционной компании Азербайджана оштрафовано В рамках текущих контрольных мероприятий Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital".
Финансы
28 августа 2023 г. 10:40
Должностное лицо инвестиционной компании Азербайджана оштрафовано

В рамках текущих контрольных мероприятий Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

По информации, за нарушение пунктов 33.1 закона "О рынке ценных бумаг", пунктов 3.4, 3.5, 14.3, 3.11, 12.1, 19.3.4, 19.3.8, 19.3.9, 19.4.9, 5.3, 5.5 "Порядка осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями" и 3.6, 6.5 и 8.2 "Правил маржинальной торговли" должностное лицо инвестиционной компании оштрафовано на 6 200 манатов по статьям 414 и 416.0.1 Кодекса об административных нарушениях.

Установлено, что указанные недочеты и недостатки не влияют на адекватность капитала и финансовую устойчивость инвестиционной компании.

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