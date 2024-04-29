Должностное лицо "Инвестиционной компании ABB-İnvest" оштрафовано

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках проведенной структурой в соответствии со статьями 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях комплексной проверки, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма, должностное лицо инвестиционной компании на основании представления ЦБА оштрафовано по решению Насиминского районного суда в размере 2 тыс. манатов.