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Должностное лицо "Инвестиционной компании ABB-İnvest" оштрафовано

Должностное лицо "Инвестиционной компании ABB-İnvest" оштрафовано Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".
Финансы
29 апреля 2024 г. 11:02
Должностное лицо Инвестиционной компании ABB-İnvest оштрафовано

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках проведенной структурой в соответствии со статьями 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях комплексной проверки, связанной с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма, должностное лицо инвестиционной компании на основании представления ЦБА оштрафовано по решению Насиминского районного суда в размере 2 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке “ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti”nin vəzifəli şəxsi cərimələnib

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