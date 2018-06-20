Долю отрасли страхования в финансовом секторе Азербайджана увеличат в 4 раза

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "В соответствии со стратегической дорожной картой, страховой рынок Азербайджана в ближайшие годы должен увеличиться втрое. С этой целью необходимо развивать сельскохозяйственное страхование".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Мустафа Аббасбейли на международной конференции по страхованию в Баку.

Он также напомнил, что Палата надзора за финансовыми рынками подготовила законопроект об аграрном страховании.

Генеральный исполнительный директор Палаты Ибрагим Алышов отметил, что в настоящее время активы отрасли страхования Азербайджана равны 1,114 млрд манатов. Доля данной отрасли в финансовом секторе составляет 2%, в ВВП ненефтяного сектора - 0,8%:

"В 2020 году мы увеличим эти цифры до 8% и 1,4% соответственно. В сфере страхования планируется создать 1 600 новых рабочих мест".

Отметим, что конференция завершится завтра.