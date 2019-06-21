Зияд Самедзаде: Доля заработной платы в ВВП в Азербайджане увеличится до 20%

"Доля заработной платы в ВВП в Азербайджане очень низкая, всего 16-17%".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде заявил на заседании комитета.

По его словам, в результате принятых мер доля заработной платы увеличится до 20%.

Напомним, что распоряжения президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года предусматривают значительный рост зарплат и пенсий 2,1 млн граждан. На это государство дополнительно выделит 660 млн манатов на оставшуюся часть этого года и 2 млрд манатов в год.

В соответствии с распоряжением президента от 18 июня 2019 года с 1 сентября минимальная заработная плата в стране будет повышена с 180 до 250 манатов, а минимальная пенсия с 1 октября 2019 года увеличится с 160 до 200 манатов. Распоряжение охватит 660 тыс. пенсионеров.