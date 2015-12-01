​Доля юаня в валютной корзине МВФ составит 10,92%

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) включил китайскую национальную валюту - юань в корзину международных резервных валют, тем самым открыв возможности для дальнейшей интеграции китайской валюты в международные рынки.

Отметим, что решение МВФ вступает в силу в октябре 2016 года. Юань станет третьей по весу валютой в корзине (10,92%), сократив больше всего долю евро. После включения новой валюты его вес составит 30,93% против 37,4% до этого. Крупнейшая доля в корзине принадлежит доллару - 41,73%. Доли иены и фунта составят 8,33% и 8,09% соответственно.

В середине ноября глава МВФ Кристиан Лагард и эксперты фонда рекомендовали включить юань в корзину резервных валют, отметив, что юань отвечает двум критериям фонда. Во-первых, играет значимую роль в международной торговле; во-вторых, соответствует "критерию свободного обращения". Некоторые авторитетные экономисты считают последнее достаточно спорным утверждением.

Отметим, что по ряду показателей, таких как использование юаня Центробанками в качестве резервной валюты, а также как средства заимствования на долговых рынках, китайская валюта уступает австралийскому и канадскому доллару, не входящим в корзину СДР.

Так, согласно июльскому мониторингу МВФ, доля юаня в структуре международных официальных резервов составила всего 1,1% против 63,7% у доллара США. По данным межбанковской системы передачи информации SWIFT, в августе доля юаня в международных платежах выросла до 2,79%, что позволило ему впервые в истории обойти по этому показателю японскую иену. Таким образом, китайская валюта стала четвертой в топе самых используемых мировых валют, уступив доллару США, евро и фунту стерлингов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, вчера, 30 ноября, в США образована рабочая группа под председательством владельца Bloomberg LP Майкла Блумберга. Она будет работать над тем, чтобы американские компании имели возможность осуществлять расчеты и принимать платежи в юанях. Данная инициатива призвана снизить издержки на транзакции и способствовать укреплению торговых и деловых связей с Китаем. В рабочую группу вошли представители министерства финансов США, ведущие банки США и Китая.