Доля участия Азербайджана в АБИИ сократилась

Доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сократилась на 0,0006 процентных пункта и составила 0,2636%.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, это связано с одобрением членства Румынии в АБИИ. На сегодняшний день членами банка являются 87 стран.

По информации, право голоса официального Баку также снизилось на 66 голосов или 1,28%. Сейчас право голоса Азербайджана равно 5 069 голосам или 0,4508%, что означает снижение на 0,0037 п.п.

Долевое участие Азербайджана в банке в номинальном выражении не изменилось и сохранилось на уровне 254,1 млн долларов.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.