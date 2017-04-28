Доля необеспеченных кредитов в портфеле Bank Standard равна 60%

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Кредитный портфель ликвидируемого ЗАО Bank Standard к концу марта составил 747,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на первом заседании Кредиторского комитета банка.

По его словам, эти кредиты выданы 24 026 физическим и юридическим лицам: "Объем работающих кредитов Bank Standard составляет 40,5 млн манатов, из них 33,3 млн манатов – обеспеченные кредиты. Неработающие кредиты равны 707 млн манатов. Из них 271,2 млн манатов – обеспеченные кредиты. В целом, доля необеспеченных кредитов равна 442,9 млн манатов”.

Джавадов добавил, что в соответствии с заключениями аудиторских компаний, ликвидные средства от кредитов предположительно составят 112,3 млн манатов. Стоимость имущества банка равна примерно 46 млн манатов, из них 31 млн манатов находятся в залоге в ЦБА.

Он также подчеркнул, что в ликвидируемых банках находятся примерно 3,2 млрд средств 150 тыс. вкладчиков, из них 1,2 млрд манатов приходится на долю Bank Standard.

Напомним, что сегодня проводится заседание Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard, ликвидатором которого является Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).