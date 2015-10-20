​Доля ненефтяного сектора в ВВП достигнет 71%

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "В начале года осуществлена девальвация маната в целях стимуляции экспорта, сохранения макроэкономических показателей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев на конференции "Совершенная статистика - совершенная жизнь".

По словам министра, за 9 месяцев текущего года объем ВВП вырос на 3,4% благодаря развитию ненефтяного сектора. Ш.Мустафаев напомнил, что покрытие текущих расходов госбюджета предусматривается за счет поступлений из ненефтяного сектора: "Вчера господин президент принял решение о выдаче специальных лицензий, согласно которому они будут выдаваться министерством экономики и промышленности в центрах "ASAN xidmət". Глава государства дал особое поручение о развитии предпринимательства на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев. Считаю, что это революционные решения".

Министр также отметил, что доля ненефтяного сектора в ВВП растет из года в год: "За 9 месяцев этого года доля ненефтяного сектора в ВВП превысила 68%. В следующем году эта цифра достигнет 71%".