Доля ненефтяного сектора в структуре ВВП Саудовской Аравии достигла 50%

Размер ненефтяного сектора в структуре ВВП Саудовской Аравии достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства.

Размер ненефтяного сектора в структуре ВВП Саудовской Аравии достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства.

Как передает Report , об этом сообщило саудовское министерство экономики и планирования.

В реальном выражении вклад ненефтяного сектора составил 1,7 трлн саудовских риалов (около $453,3 млрд), следует из данных ведомства. Основной причиной высоких показателей сектора экономики, не связанного с нефтью, назван рост негосударственных инвестиций на 57% в течение последних двух лет. В прошлом году сумма частных инвестиций в ненефтяной сектор составила 959 млрд риалов (около $255,7 млрд).

Главное управление статистики Саудовской Аравии ранее сообщило, что ВВП королевства, экономика которого зависит от экспорта нефти, по итогам 2023 года уменьшился на 0,9%, тогда как годом ранее рост этого показателя составил 8,7%. В третьем квартале прошлого года ВВП уменьшился на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в четвертом квартале - на 3,7%.

Падение саудовского ВВП в течение двух последних кварталов главным образом обусловлено решением о добровольном сокращении добычи нефти.