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Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49%

Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49% В 2021 году 13 536,3 млн манатов или 51,3% доходов государственного бюджета Азербайджана сформировано за счет нефтяного, 12 859,2 млн манатов или 48,7% - за счет ненефтяного сектора.
Финансы
21 января 2022 г. 11:59
Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49%

В 2021 году 13 536,3 млн манатов или 51,3% доходов государственного бюджета Азербайджана сформировано за счет нефтяного, 12 859,2 млн манатов или 48,7% - за счет ненефтяного сектора.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

В 2020 году 14 002,1 млн манатов или 56,7% доходов бюджета были сформированы за счет нефтяного, 10 679,6 млн манатов или 43,3% - за счет ненефтяного сектора.

В прошлом году бюджетные поступления от нефтяного сектора сократились на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, а бюджетные поступления от ненефтяного сектора выросли на 20,4%. Общие бюджетные поступления увеличились на 6,9% и составили 26 395,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Share of non-oil sector in Azerbaijan's budget revenues reaches 49%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın büdcə gəlirlərində qeyri-neft sektorunun payı 49%-ə çatıb

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