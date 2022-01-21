Доля ненефтяного сектора в доходах бюджета Азербайджана достигла 49%

В 2021 году 13 536,3 млн манатов или 51,3% доходов государственного бюджета Азербайджана сформировано за счет нефтяного, 12 859,2 млн манатов или 48,7% - за счет ненефтяного сектора.

В 2021 году 13 536,3 млн манатов или 51,3% доходов государственного бюджета Азербайджана сформировано за счет нефтяного, 12 859,2 млн манатов или 48,7% - за счет ненефтяного сектора.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

В 2020 году 14 002,1 млн манатов или 56,7% доходов бюджета были сформированы за счет нефтяного, 10 679,6 млн манатов или 43,3% - за счет ненефтяного сектора.

В прошлом году бюджетные поступления от нефтяного сектора сократились на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, а бюджетные поступления от ненефтяного сектора выросли на 20,4%. Общие бюджетные поступления увеличились на 6,9% и составили 26 395,5 млн манатов.