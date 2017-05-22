Доля нефтяного сектора в госбюджете Азербайджана сократилась

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В госбюджете Азербайджана на 2016 год доля нефтяного сектора прогнозировалась на уровне 54,8%, бюджет в этом сегменте исполнен на 52,7%. В соответствии с исполнением бюджета на 2015 год, доля нефтяного сектора в госбюджете составила 58,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по годовому отчету об исполнении бюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2016 год".

В госбюджете на 2016 год нефтяные доходы составили 9 225 млн манатов. Трансферт из Госнефтефонда составил 7 615 млн манатов, налоговые отчисления SOCAR - 1 252 млн манатов, налог на прибыль по долевому распределению добычи – 358 млн манатов.

В прошлом году доходы бюджета исполнены на 104,1%, в объеме 17 505,7 млн манатов против прогноза в 16 822,0 млн манатов. Это самый высокий показатель с 2008 года. Соотношение доходов бюджета к ВВП составило 29,0%. За отчетный год доходы бюджета превысили на 7 714,8 тыс. манатов аналогичную цифру 2015 года.

Расходы бюджета на 2016 год исполнены в объеме 17 751,3 млн манатов, что на 96,0% или 743,7 млн манатов меньше прогноза в 18 495,0 млн манатов. Это ниже показателя за 2015 года на 0,2% или 33,2 млн манатов. Соотношение расходов бюджета к ВВП составило 29,4%.

За отчетный год дефицит госбюджета составил 245,604 млн манатов. Согласно отчету, направленные на финансирование дефицита госбюджета поступления от приватизации составили 31,232 млн манатов, зарубежные гранты - 12,326 млн манатов, поступления от внутренних и внешних заимствований - 186,819 млн манатов.