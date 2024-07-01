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Доля налоговых и таможенных органов в доходах бюджета Азербайджана достигла 60%

Доля налоговых и таможенных органов в доходах бюджета Азербайджана достигла 60% Доходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана, утвержденного сегодня президентом Ильхамом Алиевым, прогнозируются в размере 36 млрд 388 млн манатов, из которых 21 млрд 705 млн манатов или 59,65% будут обеспечены налоговыми и таможенными орг
Финансы
1 июля 2024 г. 17:55
Доля налоговых и таможенных органов в доходах бюджета Азербайджана достигла 60%

Доходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана, утвержденного сегодня президентом Ильхамом Алиевым, прогнозируются в размере 36 млрд 388 млн манатов, из которых 21 млрд 705 млн манатов или 59,65% будут обеспечены налоговыми и таможенными органами.

Как сообщает Report, бюджетное обязательство Государственной налоговой службы при Министерстве экономики увеличилось с 13 млрд 865 млн манатов до 15 млрд 270 млн манатов, а бюджетное обязательство Государственного таможенного комитета - с 5 млрд 900 млн манатов до 6 млрд 435 млн манатов.

Таким образом, 1 млрд 940 млн манатов или 87,6% от увеличения доходов бюджета возложено на налоговые и таможенные органы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın büdcə gəlirlərində vergi-gömrük orqanlarının payı 60 %-ə çatdırılıb

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