​Доля кредитов в инвестициях в экономику Азербайджана выросла

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны вырос в годовом исчислении на 85,2% и в январе-мае достиг 464,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период на долю кредитов пришлось 8,6% общих инвестиционных вложений в экономику страны. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 3,9%.

Согласно отчету, в общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 78,9% или 4249,0 млн. манатов, бюджетных средств - 8,9% или 479,3 млн. манатов, средств внебюджетных фондов – 0,8% или 45,7 млн. манатов, личных средств населения – 2,7% или 147,5 млн. манатов. Объем личных средств населения в общем объеме инвестиций сократился на 11,5%, средств внебюджетных фондов - 58,3%, бюджетных средств - 62%, средств учреждений и организаций - 28,9%.