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    ​Доля государства в ВТБ снижается

    Президент России Владимир Путин разрешил снизить долю государства в капитале ВТБ до 42,83%

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин разрешил снизить долю государства в капитале ВТБ до 42,83%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК, подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.

    Сейчас Россия в лице Росимущества является контролирующим акционером с долей в обыкновенных акциях банка ВТБ в размере 60,9%. При этом с учетом доли минфина совокупная доля России в уставном капитале банка составляет 45,01%, и государство сохраняет контроль в голосующих акциях ВТБ, пояснил собеседник агентства.

    В начале 2016 года российские власти объявили "большую приватизацию", заявив о намерении выручить от продажи крупных госактивов 1 трлн. рублей за два года. В планах была указана продажа 10,9% ВТБ. В середине января 2016 года глава минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу о приватизации Сбербанка и ВТБ. В феврале глава ВТБ Андрей Костин заявил, что приватизация банка может не состояться в этом году. 

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