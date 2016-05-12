​Доля государства в ВТБ снижается

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин разрешил снизить долю государства в капитале ВТБ до 42,83%.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас Россия в лице Росимущества является контролирующим акционером с долей в обыкновенных акциях банка ВТБ в размере 60,9%. При этом с учетом доли минфина совокупная доля России в уставном капитале банка составляет 45,01%, и государство сохраняет контроль в голосующих акциях ВТБ, пояснил собеседник агентства.

В начале 2016 года российские власти объявили "большую приватизацию", заявив о намерении выручить от продажи крупных госактивов 1 трлн. рублей за два года. В планах была указана продажа 10,9% ВТБ. В середине января 2016 года глава минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу о приватизации Сбербанка и ВТБ. В феврале глава ВТБ Андрей Костин заявил, что приватизация банка может не состояться в этом году.