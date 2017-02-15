 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Доля государства в Банке ВТБ сократится

    Банк принял решение о продаже 10,9% госпакета

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Продажа 10,9% госпакета российского ОАО Банк ВТБ произойдет до 2020 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации.

    "Принято решение только о продаже 10,9%, и то непонятно, в каком году", - сказал он, подчеркнув, что приватизация госпакета ВТБ в 2017 году маловероятна.

    Что касается вопроса о снижении доли государства в Сбербанке ниже 50%, по его словам, решение по этому поводу не принято.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi