Доля государства в Банке ВТБ сократится

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Продажа 10,9% госпакета российского ОАО Банк ВТБ произойдет до 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации.

"Принято решение только о продаже 10,9%, и то непонятно, в каком году", - сказал он, подчеркнув, что приватизация госпакета ВТБ в 2017 году маловероятна.

Что касается вопроса о снижении доли государства в Сбербанке ниже 50%, по его словам, решение по этому поводу не принято.