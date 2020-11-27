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Доля госбанков Азербайджана в кредитовании достигла 18%

Доля госбанков Азербайджана в кредитовании достигла 18% Кредитование государственных банков на отчетную дату составило 2 667,5 млн манатов, что на 10% больше, чем годом ранее
Финансы
27 ноября 2020 г. 12:46
Доля госбанков Азербайджана в кредитовании достигла 18%

Кредитование экономики Азербайджана на 1 октября этого года составило 14 785,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю частных банков пришлось 11 741,8 млн манатов или 79,4% кредитных вложений. Это на 0,8% больше, чем в годовом исчислении.

Кредитование государственных банков на отчетную дату составило 2 667,5 млн манатов, что на 10% больше, чем годом ранее. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 16,8% до 18%.

На конец октября кредитование небанковских кредитных организаций (НКО) составило 376,6 млн манатов, что на 1,5% больше показателя годом ранее. За год удельный вес НКО в кредитовании составил 2,5%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət banklarının kredit qoyuluşunda payı 18%-ə çatıb

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