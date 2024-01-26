О нас

Доля цифровых операций на рынке капитала Азербайджана будет доведена до 70%

Доля цифровых операций на рынке капитала Азербайджана будет доведена до 70% Долю цифровых операций на рынке капитала Азербайджана планируется довести с нынешних 0% до 70%.
Финансы
26 января 2024 г. 13:30
Доля цифровых операций на рынке капитала Азербайджана будет доведена до 70%

Долю цифровых операций на рынке капитала Азербайджана планируется довести с нынешних 0% до 70%.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной Центральным банком Азербайджана "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Согласно документу, целью является увеличение счетов "депо" на рынке капитала с нынешних тысячи до 50 тыс., а также увеличение финансирования предприятий реального сектора через рынок долгового капитала с нынешних 500 млн манатов до 1,5 млрд манатов.

Кроме того, среднее время, затрачиваемое на инвестирование в рынки капитала, сократится до 15 минут.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Share of digital transactions in Azerbaijan's capital market to be increased to 70%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kapital bazarında rəqəmsal əməliyyatların payı 70 %-ə çatdırılacaq

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi