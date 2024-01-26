Доля цифровых операций на рынке капитала Азербайджана будет доведена до 70%

Долю цифровых операций на рынке капитала Азербайджана планируется довести с нынешних 0% до 70%.

Долю цифровых операций на рынке капитала Азербайджана планируется довести с нынешних 0% до 70%.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной Центральным банком Азербайджана "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Согласно документу, целью является увеличение счетов "депо" на рынке капитала с нынешних тысячи до 50 тыс., а также увеличение финансирования предприятий реального сектора через рынок долгового капитала с нынешних 500 млн манатов до 1,5 млрд манатов.

Кроме того, среднее время, затрачиваемое на инвестирование в рынки капитала, сократится до 15 минут.