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Доля частного сектора в наемном труде выросла  

Доля частного сектора в наемном труде выросла   Доля госсектора в наемном труде снизилась с 55,6% до 54%, частного сектора выросла с 44,4% по 46%
Финансы
18 ноября 2020 г. 16:47
Доля частного сектора в наемном труде выросла  

В январе-сентябре число наемных работников в экономике Азербайджана увеличилось на 37,3 тыс. человек или на 2,3% и составило 1 681,6 тыс. человек.

Как Report сообщили в Госкомстате, число наемных работников в государственном секторе экономики сократилось на 6,9 тыс. человек или 0,8% - до 908 тыс. человек, в негосударственном секторе возросло 6,1% или 44,2 тыс. человек - 773,6 тыс. человек.

Тем самым, доля госсектора в наемном труде снизилась с 55,6% до 54%, частного сектора выросла с 44,4% по 46%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda muzdlu əmək fəaliyyətində özəl sektorun xüsusi çəkisi artıb

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