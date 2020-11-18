Доля частного сектора в наемном труде выросла

Доля госсектора в наемном труде снизилась с 55,6% до 54%, частного сектора выросла с 44,4% по 46%

В январе-сентябре число наемных работников в экономике Азербайджана увеличилось на 37,3 тыс. человек или на 2,3% и составило 1 681,6 тыс. человек.

Как Report сообщили в Госкомстате, число наемных работников в государственном секторе экономики сократилось на 6,9 тыс. человек или 0,8% - до 908 тыс. человек, в негосударственном секторе возросло 6,1% или 44,2 тыс. человек - 773,6 тыс. человек.

Тем самым, доля госсектора в наемном труде снизилась с 55,6% до 54%, частного сектора выросла с 44,4% по 46%.