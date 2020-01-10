Доля безналичных платежей в карточных транзакциях в Азербайджане достигла 20%

В 2019 году общая стоимость транзакций в национальной платежной системе в Азербайджане увеличилась на 41%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на встрече с предпринимателями.

"Это достаточно высокая динамика, в 20 раз превышающая экономический рост в стране", - сказал он.

По словам председателя ЦБА, за последние 5 лет доля безналичных платежей в карточных транзакциях увеличилась с 8% до 20%: "Это также хорошая динамика, но нас она не удовлетворяет. В этом году будут предприняты шаги для увеличения этого соотношения".