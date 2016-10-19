Доля банковских кредитов в структуре инвестиций в экономику Азербайджана выросла почти вдвое

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны в годовом исчислении вырос на 4,2 процентных пункта – до 9,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, за январь-сентябрь 2016 года на долю банковских кредитов пришлось 1 000,4 млн манатов от общего объема средств, направленных в основной капитал. Это означает годовой прирост на 16,4%.

Отметим, что из общих инвестиций в экономику страны 71,7% или 7 366,2 млн манатов составили средства предприятий и организаций, 13,4% или 1 378,9 млн манатов - бюджетные средства, 1,1% или 112,6 млн манатов - средства внебюджетных фондов, 3,8% или 385,8 млн манатов - личные средства населения.