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The Economist: Доллар все еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее

The Economist: Доллар все еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее Доллар все также остается основной валютой в торговых операциях на мировом рынке. Однако юань продолжает набирать силу, чтобы избавиться от американской валюты.
Финансы
28 апреля 2023 г. 21:00
The Economist: Доллар все еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее

Доллар все также остается основной валютой в торговых операциях на мировом рынке. Однако юань продолжает набирать силу, чтобы избавиться от американской валюты.

Как передает Report, об этом пишет The Economist.

В статье отмечается, что время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара. Однако эти предположения далеки от реальности. Всемогущее притяжение доллара на мировую экономику не ослабло даже при том, что Америка недавно обнаружила реальные проблемы, которые мешают воспользоваться всем превосходством ее валюты.

По данным издания, несмотря на всю силу доллара, становится ясно, что некоторые страны могут обойтись и без него. Например, санкции смогли лишь ранить экономику России, но не уничтожили ее. Это произошло, отчасти, из-за того, что 16% экспорта страны оплачивается в юанях. При этом до начала войны в Украине этот показатель был практически на нуле.

В публикации отмечено, что все сильнее становится китайская альтернатива SWIFT. Кроме того, Китай все чаще переключает двустороннюю торговлю на расчеты в юанях. Поэтому гегемония доллара может закончиться уже к концу века, так как переход к многополярной валютной системе становится закономерной неизбежностью.

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