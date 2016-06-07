​Доллар вновь начал дешеветь

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на заседании 6 июня в штате Филадельфия не оправдало надежд инвесторов по повышению процентной ставки, и в результате доллар начал дешеветь по отношению к другим валютам.

Как сообщает Report, участники финансового рынка ожидали от Дж.Йеллен сигналы о повышении ключевой ставки в ближайшие месяцы, однако она направила внимание на ухудшение показателей занятости в отчете от 3 июня. В результате курс пары вырос до 1,1393 USD/EUR. Глава ФРС также рассказала об экономических проблемах Китая и референдуме в Британии. Хотя Дж.Йеллен отметила, что в экономике намечаются положительные сдвиги, зарплаты растут и рынок близок к полной занятости, тем не менее ФРС хотел бы видеть полное восстановление рынка занятости прежде, чем повысить ставку. Для повышения в июле показатель занятости должен достичь приблизительно 200 тыс. человек.

Неповышение ключевой ставки ФРС, а также снижение ожиданий по повышению ставки в июле до минимума могут привести к резкому падению доллара. Аналитики считают, что на фоне слабых показателей экономики США курс пары доллар/евро продолжит расти до 1,17-1,18 USD/EUR и выше. В этом случае нефтяные цены вырастут до 60-65 долларов/баррель.