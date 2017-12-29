Доллар в Турции вновь дешевеет

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции снова начал снижаться на фоне нормализации американо-турецких отношений. Как сообщает Report, вчера посольство США на своей официальной странице в Twitter объявило о возобновлении выдачи виз в Турции.

После этой новости курс доллара в Турции упал с 3,82 до 3,77 лиры и сейчас стоит 3,78 лиры. Следует отметить, что с началом напряженности в американо-турецких отношениях доллар в период с 11 сентября по 22 декабря вырос на 18%, с 3,38 до 3,98 лиры.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что с учетом глобальной экономической конъюнктуры в первой половине года доллар упадет до 3,60 лиры, а затем покажет рост, который ускорится в 2019 году.