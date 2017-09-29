Доллар в Турции может подорожать в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Отрицательный баланс внешнеторгового баланса Турции в августе увеличился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,873 млрд долларов. Как сообщает Report, эти данные представлены Управлением статистики Турции и министерством таможни и торговли.

В августе объем экспорта увеличился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,289 млрд долларов, в то время как импорт увеличился на 15,3% до 19,162 млрд долларов.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-августе выросло на 21,1%, до 45,66 млрд долларов. В результате, коэффициент отношения импорта к экспорту снизился до 69,3%. Следует отметить, что в аналогичном периоде прошлого года это отношение составляло 71,2%.

Аналитическая группа Report полагает, что резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса приведет к повышению курса доллара в Турции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это может помешать снижению курса доллара в Азербайджане, так как Турция является одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана.