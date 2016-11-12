Доллар в России стремительно дорожает

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в России, вчера, 11 ноября превысил 66 рублей.

Как сообщает Report, в последний раз дороже этой отметки доллар продавался 4 августа текущего года.

Аналитическая группа Report считает, что рубль подешевел на фоне укрепления доллара на глобальном валютном рынке после президентских выборов в США и падения нефтяных цен ниже 45 долларов/баррель. Победа республиканца Дональда Трампа спровоцировала резкое удешевление национальных валют развивающихся стран. В целом, за некоторыми исключениями, американский доллар укрепился по отношению к большинству мировых валют в силу того, что Трамп является сторонником политики протекционизма и поддерживает повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Заявления Д.Трампа о введении дополнительных таможенных пошлин на импорт китайских товаров привели к резкому обесцениванию юаня, что оказало отрицательное воздействие на курсы всех мировых валют, в том числе рубля. Укрепление доллара также вызвало падение цен на нефть. Наращивание глобальной нефтедобычи в октябре до 97,8 млн. баррелей/день еще больше усилило давление на нефтяные цены.

Аналитическая группа Report прогнозирует превышение курса доллара отметки 70 RUB/USD на фоне продолжения процесса укрепления доллара до заседания ФРС 13-14 декабря и вероятности еще большего падения нефтяных цен после саммита ОПЕК в Вене.